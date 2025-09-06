İstihdam verisi sonrası dolar sert düştü: Tüm para birimleri karşısında değer kaybı

ABD doları, cuma günü açıklanan kritik istihdam raporunun beklentilerin çok altında kalmasıyla majör para birimleri karşısında sert düşüş yaşadı. Veriler, iş gücü piyasasında zayıflamanın sürdüğüne işaret ederken, eylül ayındaki Fed toplantısında faiz indiriminin neredeyse kesinleştiği yorumları yapıldı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tarım dışı istihdam ağustos ayında yalnızca 22 bin kişi arttı. Ekonomistlerin 75 binlik beklentisinin çok altında kalan bu rakam, iş gücü piyasasında belirgin yavaşlamayı doğruladı.

Dolar tüm para birimlerine karşı değer kaybetti

Verilerin ardından dolar endeksi yüzde 0,48 düşüşle 97,767 seviyesine kadar indi.

Dolar, Japon yeni karşısında yüzde 0,70 gerileyerek 147,44 seviyesine indi, İsviçre frangı karşısında yüzde 0,91 düşerek 0,79830 oldu.

Euro ise yüzde 0,55 artışla 1,1716 dolara yükseldi.

Monex USA’dan Juan Perez, “Şirketlerin ticaret politikalarındaki değişim nedeniyle artan maliyetleri artık taşıyamadığını ve bunun istihdama yansıdığını görüyoruz” dedi.

"ABD ekonomisi ciddi bir stagflasyon sürecinde"

Perez, “Bu tablo ABD ekonomisinin ciddi bir stagflasyon sürecinde olduğunu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Zayıf istihdam verisi sonrası ABD tahvil faizleri de geriledi.

2 yıllık tahvil getirisi 8,1 baz puan düşerek yüzde 3,511 oldu. 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 4,088 seviyesine geriledi.

Wall Street’in ana endeksleri (S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones) gün içi kazançlarını sildi ve ekside işlem gördü.

Fed’den 25 baz puan indirime kesin gözle bakılıyor

CME FedWatch verilerine göre, yatırımcılar Fed’in bu ayki toplantıda yüzde 90 olasılıkla 25 baz puan, yüzde 10 olasılıkla ise 50 baz puan faiz indirimi yapacağını fiyatlıyor.

Bannockburn Global Forex’ten Marc Chandler, “Fed’in 50 baz puanlık indirime gitmesi, geçmişte hata yaptığını kabul etmesi anlamına gelir. Daha ihtiyatlı olan 25 baz puan indirimi olacaktır” dedi.

Sterlin ve altın yükseldi

İngiltere’de Başbakan Keir Starmer için yeni bir kriz yaratan, Başbakan Yardımcısı Angela Rayner’ın vergi skandalı sonrası istifası sterlini destekledi. Sterlin, dolar karşısında yüzde 0,51 yükselerek 1,35055 seviyesine çıktı.

Altın, doların değer kaybıyla rekor kırdı. Spot altın yüzde 1,35 yükselişle 3.593 dolara çıktı, gün içinde 3 bin 600 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.