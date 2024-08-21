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Japon ev hanımları TL’ye geri döndü!

Japonya’daki bireysel yatırımcılar, yeniden Japon Yeni’ne karşı Meksika Pezosu ve Türk Lirası’nda pozisyon açmaya başladı.

Haber Merkezi
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Japon ev hanımları TL’ye geri döndü!
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Japonya’da bireysel yatırımcılar, pezo ve liraya yöneldi. Yene karşı yüksek getirili para birimlerine geri dönen yatırımcılar, Tokyo Financial Exchange Click 365 verilerine göre, Meksika pezosu ve Türk lirası karşısındaki net kısa (satış) pozisyonları “kara pazartesi” öncesindeki seviyelere döndü.

BloombergHT haberine göre, verilerde, TL’nin yen karşısında yükselişine yönelik pozisyonların 5 Ağustos’tan itibaren yüzde 4 arttığını gösterdi. Kontratlar, “kara pazartesi” de denilen piyasalarda çöküşler görülen 5 Ağustos günü, carry trade işlemlerinde çözülmeyle yüzde 17 gerilemişti.

Carry trade, yen borçlanarak yüksek getirili ülke para birimlerine yatırım yapmayı öngören bir yatırım şekli olurken, Japonya Merkez Bankası (BOJ) 31 Temmuz’da ikinci kez faiz artırınca Japon yeni değer kazanmış ve çözülme piyasaları etkilemişti.

Traders Securities’den Yoshio Iguchi, bireysel yatırımcıların carry trade işlemlerine geri döndüğünü ancak toparlanmanın yavaş olduğunu belirtti. Iguchi, “yatırımcıların piyasaya temkinli bir şekilde geri döndüğünü” vurgularken, kaldıracın düşük ve riskin kontrol altında tuttulduğunu belirtti.

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