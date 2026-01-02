Japon iş dünyasından hükümete “zayıf yen” çağrısı

Japonya’nın önde gelen iki büyük iş dünyası lobi grubu, hükümeti zayıf yenin yarattığı sorunlara karşı harekete geçmeye çağırdı. Dövizdeki değer kaybının ithalat maliyetlerini artırarak hem hanehalkı hem de işletmeler üzerinde baskı oluşturduğunu belirten grup liderleri, yerel medyaya verdikleri röportajlarda endişelerini dile getirdi.

Keidanren Başkanı Yoshinobu Tsutsui, zayıf yenin genellikle ihracatçıların kârlarını artırması gibi avantajlarıyla öne çıkarıldığını ancak ulusal güç açısından uzun vadede daha güçlü bir yene yönelmenin daha faydalı olacağını söyledi.

Yen, dolardaki zayıflamadan yararlanamadı

2025 yılında Japon yeni, ABD dolarındaki zayıflamadan yararlanamayan az sayıdaki para biriminden biri oldu. Japonya Merkez Bankası (BOJ) yıl içinde iki kez faiz artırmasına rağmen yenin değer kaybı sürdü.

Son düşüşler ve enflasyon baskısı, BOJ’un Başbakan Sanae Takaichi’nin güvercin tutumuna rağmen aralık ayında faiz artırımına gitmesini sağladı. Ancak gelecekteki artışların hızına dair belirsizlik, yenin toparlanmasını sınırladı.

Maliyetler yükseliyor

Yıl sonunda yen, dolar karşısında 157 seviyesinde kapandı. Bu seviye, Tokyo’dan para birimini destekleme yönünde açıklamalar gelmesine ve olası müdahale beklentilerinin artmasına yol açtı.

Japonya en son Temmuz 2024’te piyasaya müdahale etmiş, 38 yılın en düşük seviyesi olan 161,96’ya gerileyen yende alım yapmıştı.

Japonya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ken Kobayashi ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin hammadde tedarik maliyetlerinin zayıf yen nedeniyle hızla yükseldiğini vurguladı. Kobayashi, hükümet ve BOJ’un “yurt dışından malzeme ithal eden küçük işletme sahipleri arasındaki çaresizlik duygusunu ortadan kaldırması gerektiğini” ifade etti.