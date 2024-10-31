KKM’de döviz dönüşümlü hesaplar erimeye devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri sonuçlarını açıkladı.

Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi eylül ayında bir önceki aya göre 2,7 milyar dolar düşüş gösterdi.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, ağustos sonunda 51,0 milyar dolardan revize edilen 51,1 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi, eylül sonunda 48,4 milyar dolara indi.

DDKKM stok bakiyesi, 2023 yılı sonundan bu yana 38,5 milyar dolar geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 37,3 milyar dolardan 35,8 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi 13,7 milyar dolardan 12,6 milyar dolara geriledi.

Türk Lirası KKM stok bakiyesi ise bir ayda 1,1 milyar TL azalarak 3,9 milyar TL'den 2,8 milyar TL'ye geldi.