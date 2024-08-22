KKM'de düşüş 1 yıldır aralıksız sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 715 milyar TL'den 1 trilyon 659,7 milyar TL'ye geriledi.

Merkez Bankası’nın 20 Ağustos 2023 tarihinde yayımladığı, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulamasına son vermesi düzenlemesinden bu yana KKM hesaplarında düşüş sürüyor.

1 yıl önce yapılan düzenlemelerle TL mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan TL mevduata geçiş sağlanarak kur korumalı mevduatın azaltılması hedeflenirken, 18 Ağustos 2023’te görülen zirve seviyesinden bu yana yarı yarıya KKM hacmi azaldı. 18 Ağustos 2023’te KKM büyüklüğü 3 trilyon 407 milyar 948 milyon TL’ye ulaşmıştı.

Kredi ve mevduatlar arttı

BDDK verilerinde, aynı haftada krediler 14 trilyon 241,9 milyar TL'den 14 trilyon 289,6 milyar TL'ye, mevduat 16 trilyon 962,7 milyar TL'den 17 trilyon 294,8 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 769 milyar TL'den 1 trilyon 762,5 milyar TL’ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 529,9 milyar TL'den 1 trilyon 503,9 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 246,9 milyar TL'den 249,3 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 16 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor.