Küresel piyasalarda dolar geriledi, paritede potansiyel arttı

Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Eylül ayında başlaması beklenen faiz indirimlerinin büyüklüğüne ilişkin olası ipuçlarını beklerken dolar düşüyor.

Commerzbank döviz analisti Volkmar Baur, Powell'ın Jackson Hole'da TSİ 14:00’te yapacağı konuşmanın kısa vadede dolar üzerinde çok az etkisi olacağını söyledi.

Baur, “Son piyasa kargaşasının anısı hala taze, bu nedenle muhtemelen piyasaları sakin tutmak için çaba gösterecektir. Ancak, doların son günlerdeki zayıflığı göz önüne alındığında, bu tek başına dolara bir miktar destek sağlamak için yeterli olabilir” dedi.

DXY dolar endeksi %0,2 düşüşle 101,340 seviyesine geriledi.

Euro/dolar'da yükselme potansiyeli var

UOB Küresel Ekonomi ve Piyasalar Araştırması'ndan piyasa stratejisti Quek Ser Leang, Euro/dolar paritesinin haftalık grafikteki güçlü ivmesi göz önüne alındığında daha da yükselme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Euro/dolar paritesinin bir hafta içinde 1,1100 ve 1,1140 seviyelerini aşarak çarşamba günü 1,1173'e ulaştığını belirten Stratejist, güçlü momentumunu sürdürmek için Euro/dolar'ın ideal olarak üçgen kırılma seviyesi olan 1,0950'nin üzerinde kalması gerektiğini ve haftalık temel desteğin 1,0860'ta daha düşük olduğunu ifade etti.

Stratejist, izlenecek bir sonraki kilit seviyenin 2023'ün en yüksek seviyesi olan 1,1275 olduğunu ekledi.