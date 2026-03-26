Morgan Stanley: Mevcut savaş ortamında dolardaki ralli uzun sürmeyecek

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından bu yana güçlenen dolar, güvenli liman olmasından ve dünyanın en büyük enerji üreticisi ülkesinin para birimi olmasından faydalanıyor.

Doları takip eden bir endeks, savaşın patlak vermesinden bu yana %2 yükselerek pazartesi günü aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu sırada, her iki ülkenin de Orta Doğu'dan gelen enerji akışına bağımlı olması nedeniyle euro ve yen çatışma sırasında %2'den fazla değer kaybetti.

David Adams öncülüğündeki stratejistler çarşamba günü yayımladıkları notta şunları yazdı:

“Bu düzeydeki bir ralli, büyük olasılıkla 'boğa tuzağı'dır; yani fiyat hareketinin yatırımcıları kendine çektiği ve ardından aniden tersine döndüğü bir baş çekiş. Piyasa, yüksek enerji fiyatlarının yarattığı enflasyon riskini fiyatlamış olsa da büyüme üzerindeki olumsuz etkiyi hâlâ tam olarak yansıtmamıştır.”

Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu'nun en son verilerine göre yatırımcılar da 17 Mart'ta sona eren haftada bu yıl ilk kez dolara karşı net alım pozisyonu aldı.

Enerji fiyatlarındaki sıçrama enflasyon riskini körükleyerek yatırımcıları Avrupa'da faiz artırımı beklentisi fiyatlamaya yöneltti; oysa savaş öncesinde faiz indirimi beklentisi hakimdi.

Morgan Stanley stratejistleri şunları ekledi: "Enflasyon ile büyüme arasındaki etkileşim, merkez bankacıları için zorlu bir denklem oluşturuyor ve politika sonuçları, bu güçler arasındaki dengeye göre farklılık gösteriyor."

Morgan Stanley'e göre Federal Reserve büyük ihtimalle "geçici enflasyon şokunu" görmezden gelerek büyümeye odaklanacak; banka bu yıl iki faiz indirimi öngörüyor. Avrupa Merkez Bankası içinse stratejistler "enflasyona yanıt olarak" yarım puanlık faiz artırımı bekliyor.

Stratejistler şu değerlendirmede bulundu:

"Faiz oranlarının hem mutlak anlamda hem de piyasa fiyatlamasına göre dolara karşı hareket etmesi kuvvetle muhtemel."

Morgan Stanley, Citadel Securities'in bu hafta başında dile getirdiği, yatırımcıların odaklarını ilk enflasyon şokundan bunun küresel ekonomik büyüme üzerindeki etkisine kaydırmaya başladığı yönündeki görüşlerini yineledi.