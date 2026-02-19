MUFG Bank: Dolar endeksindeki yükseliş kalıcı olmayabilir

Çarşamba günü açıklanan dayanıklı mal siparişleri, konut ve sanayi üretimi verileri beklentilerin üzerinde gelirken, Fed tutanakları bazı üyelerin faiz indirimlerinde temkinli olduğunu ortaya koydu. Ancak Halpenny’ye göre dolar üzerindeki iyimserlik kırılgan kalacak; bunun nedeni Başkan Donald Trump döneminde politikaların öngörülemezliği ve Fed’in bağımsızlığına yönelik tehditler.

Halpenny, Beyaz Saray’ın Fed’e müdahale edebileceğine örnek olarak Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett’in New York Fed’in tarifelerle ilgili analizini eleştirmesini gösterdi. Bu durum, para politikasına siyasi baskı ihtimalini gündeme getiriyor.

Dolar endeksi (DXY) verilerin ardından yaklaşık iki haftanın zirvesi olan 97,798 seviyesine yükseldi. Ancak analistler, siyasi belirsizlikler nedeniyle bu kazanımların uzun süre korunamayabileceğini vurguluyor.