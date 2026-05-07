Orta Doğu'da gerginliğin azalacağı beklentisi doları baskıladı

Dolar, İran ve ABD arasındaki savaşta gerginliğin azalacağı yönündeki umutların petrolle ilişkili para birimlerini desteklemesiyle perşembe günü savunma pozisyonunda kaldı. Tokyo'nun yen desteği için gerçekleştirdiği sözlü müdahaleler spekülatörlerin temkinli kalmasına yol açtı.

İran tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, ABD'nin sunduğu barış teklifinin incelendiği belirtildi. Kaynaklar, bu teklifin savaşı resmen sona erdireceğini ancak İran'ın nükleer programını askıya alması ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması gibi temel talepleri çözümsüz bırakacağını ifade etti. Analistler, hayati su yolunun trafiğe açılmadığı bir anlaşmanın petrol fiyatlarını tekrar yükseltebileceğinden endişe ediyor. Brent petrol, ilk işlemlerde %0.8 yükseliş kaydetti.

Hürmüz düğümü henüz çözülmedi

RBC Capital Markets küresel emtia stratejisi başkanı Helima Croft, boğazın gemi trafiğine açılması konusunda somut bir hareket olup olmadığının netleşmediğini bildirdi. Croft, bir mutabakat zaptının sevkiyat trafiğinin derhal başlaması anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Euro, bölgenin ithal petrole olan bağımlılığı nedeniyle petrol fiyatlarındaki geri çekilmeden destek buldu ve 1.1757 dolar seviyesine yükseldi. Dolar endeksi, gece ulaştığı iki haftanın en düşük seviyesine yakın bir noktada 97.902 seviyesine geriledi. Avustralya doları ise 0.7242 dolar seviyesinde işlem gördü.

Sterlin yatay, yen güç kazandı

Sterlin, İngiltere'deki yerel seçimler öncesinde 1.3594 dolarda yatay seyretti. Yatırımcıların, iktidardaki İşçi Partisi'nin zayıf bir performans sergilemesinin liderlik mücadelesine ve mali disipline dair endişelere yol açabileceğinden çekindiği kaydedildi.

Yen, Japon yetkililerin müdahalede bulunduğu spekülasyonlarıyla güç kazandı ve dolar/yen paritesi 155.00 seviyesini gördü. Japonya'nın en üst düzey döviz yetkilisi Atsushi Mimura, ülkenin müdahale konusunda kısıtlanmadığını dile getirdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin gelecek hafta bir araya gelerek spekülatif yen satışlarını dizginleme konusunu görüşecekleri aktarıldı.