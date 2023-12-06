Piyasa fiyatlarında son durum: Dolar kaç TL, Euro/TL bugün ne kadar? (6 Aralık döviz kuru)

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,9204 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,9112 TL seviyesinden başladı. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,9405 TL'ye kadar yükselen kur, saat 09.31 itibarıyla yüzde 0,10 yükselişle 28,9239 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 31,2770 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,03 primle 31,2255 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,4718 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,09 oranında düşüşle 103,93 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0789 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,24 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 38,34 seviyesinde bulunuyor.