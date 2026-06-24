Piyasalarda ‘dolar’ fırtınası: Dr. Nuri Sevgen'den önemli ‘nakit’ uyarısı

Dr. Nuri Sevgen, piyasalardaki negatif tablonun arkasında yatan temel nedenleri analiz ederken özellikle Kevin Warsh’un açıklamalarına dikkat çekti. Warsh'un 'forward guidance' (ileri yönlü rehberlik) mekanizmasını kaldırdığını duyurmasının piyasada büyük bir belirsizlik yarattığını ifade eden Dr. Sevgen, merkez bankası başkanlarının artık yön vermemesi nedeniyle tedirginliğin had safhaya ulaştığını belirtti. Faizin düşmeyeceği, hatta artabileceği yönündeki beklentilerin piyasayı bozduğunu vurgulayan kendisi, bu durumun başta altın, gümüş ve teknoloji hisseleri olmak üzere tüm varlık sınıflarında sert satışları tetiklediğini dile getirdi.

Doların anavatanına dönüş: Likidite zorunluluğu

Dolar endeksindeki sert hareketi ekrana yansıtarak yorumlayan Dr. Sevgen, endeksin 101.5 seviyelerini aşarak 2025 Mayıs tarihindeki zirvelerine yaklaştığını belirtti. İnsanların ellerindeki Nvidia hisselerinden altına, tahvillerden petrole kadar her şeyi satıp dolara geçtiğini söyleyen Sevgen, bu durumun kalıcı bir dolar talebinden ziyade bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Özellikle kaldıraçlı işlemlerdeki teminat tamamlama çağrılarını karşılamak için yatırımcıların likiditeye ihtiyaç duyduğunu kaydeden kendisi, paranın şu an için güvenli liman olarak anavatanı olan dolara döndüğünün altını çizdi.

Borsa İstanbul ve yurt içi piyasalar

Küresel ölçekteki bu şok dalgasının Türkiye üzerindeki etkilerini de değerlendiren Dr. Sevgen, Borsa İstanbul'un dünya geneline göre daha sakin bir duruş sergilediğini belirtti. Türkiye piyasasında açığa satışın olmaması ve yabancı yatırımcı oranının düşüklüğü nedeniyle büyük bir kaçış yaşanmadığını ifade eden Dr. Sevgen, "Piyasadan bir para çıkışı yok, içeride para dönmeye devam ediyor" dedi. Endeks hisselerindeki düşüşün temelinde vadeli kontratlardaki (VIOP) pozisyonların ve vade sonu yaklaşımının etkili olduğunu savunan kendisi, 14.600 puan seviyesinin kritik bir eşik olduğunu ve bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağının izlenmesi gerektiğini vurguladı.

‘Düşen bıçak tutulmaz’: Yatırımcıya sabır tavsiyesi

Gelecek projeksiyonlarını paylaşan Dr. Sevgen, mevcut dalgalanmanın temmuz ortasından ağustos sonuna kadar devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu. Piyasalarda şu an bir panik havasının hakim olduğunu belirten Dr. Sevgen, 'düşen bıçak tutulmaz' uyarısını yaparak, yatırımcıların kısa vadeli 'vur-kaç' hamleleri yerine sakin kalıp izlemeyi tercih etmeleri gerektiğini önerdi. Altın ve gümüş gibi değerli metallerde uzun vadeli hikayenin değişmediğini ancak kısa vadede doların hegemonyasının sürdüğünü ifade eden kendisi, paranın gerçek yönünün ancak bu likidite sıkışıklığı dengelendikten sonra netleşeceğini belirterek sözlerini tamamladı.