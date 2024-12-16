Rusya’nın en zengin iş adamı “makul” dolar seviyesini açıkladı

Rusya'nın en zengin iş adamı Vladimir Potanin, yaptığı açıklamada, ABD Doları başına 100 ila 110 rublelik bir döviz kurunun, devletin ve ihracatçıların çıkarlarını dengelediği için "makul" olduğunu söyledi.

Potanin RBC TV'ye verdiği mülakatta "bu aralık ekonomik açıdan oldukça makul, ülkenin yaşayabileceği bir şey. Bu, bütçe çıkarları ile ihracatçıların çıkarları arasında bir tür denge" dedi.

ABD'nin 21 Kasım'da 50 kadar Rus bankasına yaptırım uygulamasının ardından ruble Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Para birimi o zamandan bu yana bu kayıpların bir kısmını telafi etmiş ve cumartesi günü itibariyle dolar başına 103,4305 olarak belirlenmiş olsa da, son değer kaybı merkez bankası üzerindeki, halihazırda yüzde 21 olan temel borç verme oranını yükseltmeye devam etmesi yönündeki baskıyı arttırdı.