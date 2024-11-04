Seçim belirsizliği ABD dolarını zayıflatıyor

Ekonomi için önemli bir haftada ABD doları düştü. Salı günü yapılacak ABD başkanlık seçimlerine giderken, Fed de perşembe günü faiz oranlarına karar verecek.

Commerzbank analistleri, “ABD doları zayıf tarım dışı istihdamı omuz silkiyor, ancak seçim anketlerinden mustarip” değerlendirmesini yaptılar.

Saygın bir anketin Demokrat Kamala Harris'i, genellikle Cumhuriyetçi eğilimli bir eyalet olan Iowa'da Cumhuriyetçi Donald Trump'ın önünde göstermesi seçim sonucuna ilişkin belirsizliği arttırdı.

Cuma günü açıklanan ABD istihdam verileri, hava olayları ve grevlerin etkisiyle tahminlerin oldukça altında kaldı.

DXY endeksi yüzde 0,5 düşüşle 103,757 seviyesine gerilerken, daha önce iki haftanın en düşük seviyesi olan 103,630'u görmüştü.