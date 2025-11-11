Senato’nun bütçe adımı piyasaları rahatlatıyor: Dolar değer kazanıyor

ABD hükümetinin yeniden açılma olasılığı, Senato’nun pazar günü önemli bir eşiği geçmesinin ardından piyasalardaki riskleri azaltarak riskli varlıklara destek sağlayabilir.

Jefferies’in Küresel Ekonomisti Mohit Kumar, "Senato’nun geçici finansman tasarısını onaylamasıyla hükümetin bu hafta sonuna kadar yeniden açılması olası görünüyor" ifadelerini kullandı. Kumar, daha temiz pozisyonların riskli varlıklar üzerindeki başlıca engellerden birini ortadan kaldıracağını belirtti.

Ancak, Fed üzerindeki belirsizliklerin devam ettiğini vurgulayan Kumar, işgücü piyasasının zayıfladığını gösteren yeterli veri yayımlanmaması durumunda Fed’in aralık ayında faiz indirimine ara verebileceğini söyledi. Para piyasaları şu anda aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yüzde 64 seviyesinde fiyatlıyor.

Dolar değer kazandı

Senato’nun bugün sabaha karşı rekor uzunluktaki hükümet kapanışını sona erdirebilecek harcama paketini onaylamasının ardından dolar hafif yükseldi. Tasarının Temsilciler Meclisi’nde onaylanmasının ardından Başkan Donald Trump tarafından imzalanması bekleniyor. Hükümetin yeniden açılması, Fed’in faiz kararlarını yönlendiren resmi verilerin yayımlanmasına yeniden olanak sağlayacak.

Danske Bank Ekonomisti Kristoffer Kjaer Lomholt yayımladığı notta, “Euro/dolar paritesinde taktiksel bir aşağı yön potansiyeli görmeye devam ediyoruz, çünkü Fed’in aralık toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Salı günü gaziler günü nedeniyle ABD tahvil piyasasının kapalı olması, işlem hacimlerini düşürebilir. Dolar endeksi (DXY) yüzde 0,1 artışla 99,678 seviyesine yükseldi.