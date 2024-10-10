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Şirketler döviz alırken mevduatlar azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 884,40 milyon dolar azaldı. Şirketlerin döviz alımlarına karşın, bireysel hesaplardaki azalış döviz mevduatlar üzerinde etkili oldu.

Haber Merkezi
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Şirketler döviz alırken mevduatlar azaldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 171 milyar 166,3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Ekim ile sona eren haftada 170 milyar 261 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 107,50 milyon dolar azalarak 105 milyar 748,70 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 223,20 milyon dolar artarak 64 milyar 512,30 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 50 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 634 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 684 milyon dolar artış gösterdi.

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