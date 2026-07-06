Societe Generale'den dolar tahmini: Yükseliş sürecek mi?

Fransız bankası Societe Generale, ABD ekonomisindeki güçlü büyüme görünümünün yüksek faiz oranlarını desteklemeye devam edeceğini belirterek, doların 2026'nın ikinci yarısında da güçlü seyrini koruyabileceğini öngördü.

Banka, bu çerçevede DXY dolar endeksinin yıl sonuna kadar 103,6 seviyesine yükseleceğini, Euro/dolar paritesinin ise 1,11 seviyesine gerileyebileceğini tahmin etti.

Societe Generale, güçlü ekonomik aktivitenin enflasyonun hedefin üzerinde kalmasına neden olabileceğini, bunun da Federal Reserve üzerindeki faiz indirimi baskısını azaltarak doların küresel ölçekte değer kazanımını destekleyebileceğini değerlendirdi.