Tahvil getirileri ve dolar düşüşünü sürdürüyor

Bu durum, Hazine tahvili getirilerinin ve doların değer kaybını sürdürmesine yol açtı.

Citi analistleri, hükümetin gelecek hafta yeniden açılmasını bekliyor ancak daha fazla gecikmenin veri yayınlarını aralık ayına kadar erteleyebileceğini belirtiyor.

Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin saat 18.00'de açıklanması bekleniyor. Wall Street Journal tarafından yapılan ekonomist anketine göre, endeksin 55'ten 53'e gerilemesi öngörülüyor.

10 yıllık ABD tahvil getirisi %4,093 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık getiri %3,555’e geriledi. WSJ Dolar Endeksi hafif düşüş gösterdi; dolar euro karşısında %0,2 zayıflarken, yen karşısında %0,1 güçlendi.