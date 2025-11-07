  1. Ekonomim
  2. Dolar
  3. Tahvil getirileri ve dolar düşüşünü sürdürüyor
Takip Et

Tahvil getirileri ve dolar düşüşünü sürdürüyor

ABD’de hükümetin hala fonlanamaması nedeniyle bordro verilerinin yeniden ertelenmesi, piyasalarda belirsizliği artırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tahvil getirileri ve dolar düşüşünü sürdürüyor
Takip Et

Bu durum, Hazine tahvili getirilerinin ve doların değer kaybını sürdürmesine yol açtı.

Citi analistleri, hükümetin gelecek hafta yeniden açılmasını bekliyor ancak daha fazla gecikmenin veri yayınlarını aralık ayına kadar erteleyebileceğini belirtiyor.

Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin saat 18.00'de açıklanması bekleniyor. Wall Street Journal tarafından yapılan ekonomist anketine göre, endeksin 55'ten 53'e gerilemesi öngörülüyor.

10 yıllık ABD tahvil getirisi %4,093 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık getiri %3,555’e geriledi. WSJ Dolar Endeksi hafif düşüş gösterdi; dolar euro karşısında %0,2 zayıflarken, yen karşısında %0,1 güçlendi.

Rusya: ABD ve diğer ülkelerin nükleer alandaki eylemlerini titizlikle takip ediyoruzRusya: ABD ve diğer ülkelerin nükleer alandaki eylemlerini titizlikle takip ediyoruzDünya

 

Dolar
Fed üzerindeki siyasi baskı beklentisi doları zayıflatabilir
Fed üzerindeki siyasi baskı beklentisi doları zayıflatabilir
Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar, beş ayın zirvesinden geriledi
Dolar, beş ayın zirvesinden geriledi
TCMB Analizi: Vatandaşın ve şirketlerin TL varlık tercihi korunuyor
Vatandaşın ve şirketlerin TL varlık tercihi korunuyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)