TCMB, döviz ve altın dönüşümlü KKM stok bakiyesini açıkladı

Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi temmuz ayında bir önceki aya göre 6,8 milyar dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri sonuçlarını açıkladı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, haziran sonunda 63,8 milyar dolardan revize edilen 64,0 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi, temmuz sonunda 57,2 milyar dolara indi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 45,7 milyar dolardan 41,3 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi 18,3 milyar dolardan 15,9 milyar dolara geriledi.

Türk Lirası KKM stok bakiyesi ise bir ayda 17,2 milyar TL azalarak 25,1 milyar TL'den 7,9 milyar TL'ye geldi.