Trump, Hazine Bakanlığına Bessent'i aday gösterdi: Dolar zayıfladı

Dolar, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın hedge fonu yöneticisi Scott Bessent'i Hazine Bakanı olarak aday göstermesinin ardından zayıfladı.

Ancak MUFG analistleri Derek Halpenny ve Lee Hardman'a göre dolar kısa süre içinde yeniden güçlenmeye başlayacak.

Bessent, ticaret tarifelerine yönelik “olası daha dengeli bir yaklaşıma” işaret etti. Ancak bu durum, ABD ekonomisinin diğer ekonomilerden, özellikle de Euro Bölgesi'nden çok daha iyi performans gösterme ihtimalini değiştirmeyecektir.

Bugünkü dolar değer kaybının, Cuma günü Euro'ya karşı yaşanan sert yükselişin ardından gelen geçici bir düzeltme olduğunu söyleyen analistler, "Ekonomik ayrışma doların yılsonuna ve ötesine, 2025'in ilk çeyreğine kadar iyi desteklenmesini sağlayacak” dedi.