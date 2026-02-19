Trump zayıf dolardan rahatsız değil mi?

ING Küresel Piyasalar Başkanı Chris Turner, yayımladığı notta Fed'in son toplantı tutanaklarının, Trump yönetiminin daha zayıf bir dolardan rahatsız olmayacağı görüşünü güçlendirdiğini söyledi.

Tutanaklarda, New York Fed’in geçen ay ABD Hazine Bakanlığı adına dolar-yen paritesinde faiz oranlarını kontrol ettiği doğrulandı. Turner, bu adımın hem ABD hem de Japonya’nın doların 160 yenin üzerinde kalıcı bir hareket yapmamasını istediğini gösterdiğini belirtti.

Turner’a göre, Fed’in faiz indirimleriyle birlikte Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımları, varlık yöneticilerinin 156–158 yen bandında dolar satışı için güçlü bir ilgi göstermesine yol açabilir.