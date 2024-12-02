Trump'ın BRICS ülkeleri tehdit etmesi sonrası dolar yükseliyor

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın BRICS ülkelerini dolara rakip olacak yeni bir para birimi yaratmaları halinde yüzde 100 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmesinin ardından dolar yükselişe geçti.

Deutsche Bank analistleri, Trump'ın cumartesi günü sosyal medyada yaptığı yorumların “Doların gücünün yeni yönetimin bir teması olduğuna işaret ettiğini” söyledi. Bu durum, Trump'ın daha zayıf bir doları teşvik ettiği başkan olarak ilk dönemiyle tezat oluşturuyor.

Dolar endeksi geçen hafta yükseldiği yaklaşık son 2 yılın zirvesinde gerilerken, yeni haftaya yükselişle başladı. Yüzde 0,45 yükselişle 106,25 seviyelerinden işlem görüyor.