Trump'ın Fed adayı dolarda düşüşe neden oldu

ABD doları, Fed’in aralık ayında faiz indirimine gideceğine yönelik hızla artan beklentilere rağmen gün boyunca yatay seyrederken, Kevin Hassett’in bir sonraki Fed Başkanı olarak atanma ihtimalindeki sıçramayla birlikte zayıflama işaretleri verdi.

Mizuho Securities’den Vishnu Varathan’a göre piyasa, Williams, Waller ve Daly gibi Fed yetkililerinin Aralık indirimi yönündeki güvercin açıklamalarına rağmen, Hassett ihtimalini para politikasının siyasallaşması şeklinde okumaya başladı.

Asya Japonya Dışı Makro Araştırma Başkanı Varathan, yatırımcıların Fed’in bağımsızlığının zedelenebileceği görüşünü fiyatlamaya başladığını belirterek bunun dolar üzerinde "Hassett etkisi" yarattığını ifade etti. Varathan’a göre siyasi etkiye açık bir Fed Başkanı algısı dağılmadığı sürece doların değer kaybı riskleri yüksek kalmaya devam edecek. Dolar endeksi son olarak 99,66 seviyesinde bulunuyor.