Trump'ın Fed kararıyla gerileyen dolar, hızlı toparlandı

Trump'ın yaptığı duyuruya göre, Cook'un görevden alınması, bir müttefiki tarafından ortaya atılan doğrulanmamış ipotek dolandırıcılığı iddiaları üzerine "derhal" yürürlüğe girdi.

Danske Bank'taki piyasa analistleri, bu emsalsiz hamlenin Fed'in bağımsızlığını zedeleyebileceği ve Trump'ın Fed yönetim kurulunu yeniden şekillendirmesine olanak tanıyarak gelecekteki para politikası kararlarını etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

İlk oynaklığa rağmen dolar endeksi (DXY) 98.445 seviyesinde sabitlendi; yatırımcılar Cook'un görevden alınmaya hukuki yollardan itiraz edip yeniden görevine dönebileceği beklentisini fiyatladı. Bu gelişme, piyasaların faiz oranları ve ekonomi politikalarına ilişkin sinyalleri yakından takip ettiği bir dönemde merkez bankasının görünümüne belirsizlik katıyor.