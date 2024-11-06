Trump'ın politikaları doların daha da güçlenmesini engelliyor

Rabobank'tan Jane Foley, doların ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Donald Trump'ın önerdiği politikalara ilişkin belirsizlik nedeniyle kazançlarını genişletmekte zorlandığını savundu.

Foley, Trump'ın politikalarının boyutu ve kapsamı konusunda “büyük miktarda” belirsizlik olduğunu söyledi.

"Trump'ın gündeminin uluslararası etkileri ve diğer ülkelerin olası politika tepkileri konusunda daha da büyük bir belirsizlik var" diye konuşan Foley, “Genel olarak, Trump'ın politikalarının etkisi konusunda güçlü sonuçlara varmak için henüz çok erken ve bu da yatırımcıların dolardaki yükselişi şimdilik uzatma konusunda isteksiz davranmasına neden oluyor” dedi.

DXY dolar endeksi daha önce 105,311 ile dört ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 1,7 artışla 105,2'ye geriledi.