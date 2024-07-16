Trump’ın seçilmesi Fed’in faiz indirimlerine engel olur mu?

ABD başkanlığı adaylarından Trump, kendisine yönelik suikast girişiminin başarısız sonuçlanmasıyla anketlerde seçilmeyi garantiledi. Trump’ın başkanlığının Fed’in politikaları üzerindeki etkisi sorgulanmaya devam ediyor.

MUFG döviz analisti Lee Hardman, ABD'de Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'a yönelik başarısız suikast girişiminin ardından başkanlık seçimlerini kazanma şansının artmasıyla doların geçen haftaki düşüşlerinin bitmesine neden olduğunu söyledi.

Hardman, ticaret tarifeleri ve daha düşük vergi beklentilerinin, uzun vadeli Hazine getirilerini yükselttiğini söyledi. Analist ayrıca, Fed Başkanı Powell'ın yavaşlayan enflasyona ve soğuyan işgücü piyasasına işaret etmesiyle eylül ayında faizlerde indirim beklentilerinin artmasının dolarda yükselişi sınırladığını savundu.

Hardman, "Donald Trump, kasım ayında yeniden seçilse bile bu Fed'in faiz indirimine gitmesini engellemeyecektir" dedi.

"Piyasalar, Trump'ın yeniden seçilmesini fiyatlamaya devam ederse, dolar için yukarı yönlü olacak"

ING döviz analisti Francesco Pesole yayımladığı notta, Trump'ın başarısız suikast girişimi sonrasında başkanlık seçimlerini kazanacağına yönelik bahislerin artmasının, faiz oranlarında indirim beklentilerini dengeleyerek doları desteklemesi gerektiğini söyledi.

Pesole'ye göre, piyasalar Trump'ın zaferinin genişlemeci maliye politikası getireceğini varsayıyor. Fed Başkanı Powell enflasyonun hedefine doğru düştüğüne dair daha fazla güven ifade etmişken, Trump fiyatlaması uzun vadeli Hazine tahvillerinin getirilerini ve doları yükseltiyor.

Pesole, "Eğer piyasalar Trump'ın yeniden seçilmesinin tahvil ve döviz piyasalarına etkisini fiyatlamaya devam ederse, risk dengesi yakın vadede dolar için yukarı yönlü olacaktır" diye konuştu.

DXY dolar endeksi %0,1 artışla 104,309 seviyesine yükseldi.