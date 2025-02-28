Trump'ın tarife açıklamaları sonrası Dolar Endeksi yükseldi

Trump'ın ticaret tarifelerinin önümüzdeki hafta yürürlüğe gireceğini teyit etmesiyle ICE ABD doları endeksi yaklaşık yüzde 0,1 yükseldi. Dolar Endeksi 107,358 seviyesinden karşılık buldu.

AlphaSimplex'ten Katy Kaminsky, piyasaların tarifelerin etkilerini anlamakta zorlandığını ve en azından kısa vadede ABD enflasyonunda artış ve tarifeli ekonomilerde zayıflayan büyüme beklentisine tepki verdiğini söyledi.

Fed'in fiyatları kontrol altında tutmak için faiz oranlarını yüksek tutacağı, ABD'nin ticaret ortaklarının ise büyümeyi desteklemek için faiz oranlarını düşüreceği varsayılıyor.