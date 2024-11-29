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'Trumponomics’ dolarda yükselişe yol açacak

Yeni Trump yönetiminin politikalarının dolar üzerinde olumlu etki yapması bekleniyor.

Haber Merkezi
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'Trumponomics’ dolarda yükselişe yol açacak
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Commerzbank Research'ten Ulrich Leuchtmann, başkanlık seçimlerinden bu yana ABD dolarının güçlenmesinin, yatırımcıların Başkan seçilen Donald Trump'ın politikalarının para birimini daha da destekleyeceğine olan güvenine işaret ettiğini söyledi.

FX analisti Leuchtmann, ABD dolarının seçimden bu yana diğer G-10 para birimleri karşısında ortalama yüzde 2 civarında değer kazandığını belirtti.

Leuchtman, “Piyasa, 'Trumponomics'in (yeni Trump yönetiminin politikaları) ABD para biriminin değeri üzerinde önemli ölçüde olumlu bir etkisi olacağını varsayıyor gibi görünüyor” dedi.

Dolar endeksi (DXY) geçen haftanın sonlarında 108'in hemen üzerinde iki yılın en yüksek seviyesine ulaşarak o günden bu yana geriledi. Son olarak yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 105,81 seviyelerinden işlem gördü.

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