TL'de beklentiler: Yabancı raporları dolar için ne diyor?

19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında gösteriler ve tutuklanmasıyla ilerleyen süreçte Türk varlıklarında görülen oynaklık yüksek olmuştu. Dolar/TL’de yükseliş 41 TL’ye çıkarken, Borsa’da devre kesicilerin çalıştığı günlerle TCMB’nin ara PPK toplantısı ve düzenlemeler görülmüştü.

Dolar/TL, Borsa İstanbul ve faizlerde görülen dengelenme; rezervlerde azalış, piyasada geri alımlarla sakinlemiş durumda. Bu süreçte yabancı kurumlar da 6 Mart faiz kararı sonrasında açıkladıkları öngörüleri yeniden gözden geçirdi. Bu öngörülerden bazıları değişirken, bazıları da değişmeden TL varlıkları yakın izlemeye aldı. Peki, hangi yabancı kurum dolar/TL’de yıl sonunda hangi seviyeyi bekliyor?

Morgan Stanley "beğen" duruşunu değiştirdi

Morgan Stanley'in Hande Kucuk ve Arnav Gupta'nın da aralarında bulunduğu analistleri, Türkiye'nin ülke borçlanmalarına yönelik duruşlarını azaltıklarını ve risk primindeki artış nedeniyle Türkiye için “beğen” duruşunu kaldırdıklarını bildirdiler.

Analistler, Merkez Bankası'nın piyasaları yatıştırma konusunda proaktif davranması ve brüt rezervler gibi dış tamponları koruyabilecek olması nedeniyle “beğenmeme” duruşuna geçmeye karşı direndiler.

Opsiyonlar yoluyla carry trade'i sürdürürken, ticarete girmek isteyen yatırımcılara “beklemelerini” tavsiye eden analistler, " Asimetrik faiz koridorunun daha yüksek belirsizliklere karşı bir tampon olmaya devam etmesini bekliyoruz" dediler.

Döviz baskılarının sınırlı kalması ve enflasyonist baskıların hafiflemeye başlaması halinde Merkez Bankası'nın haziran ayında faiz indirimlerine yeniden başlayabileceğini söyleyen Morgan Stanley, yılsonu enflasyonunu yüzde 29 ve yılsonu politika faizini yüzde 33,5 olarak öngördü.

Morgan Stanley ayrıca, şimdiye kadar yaklaşık 20 milyar dolarlık offshore carry trade pozisyonunun çözüldüğü tahmin edildiğini ve son gevşemeden önce 36,5 milyar dolarlık carry trade pozisyonu olduğunun öngörüldüğünü de belirtti.

ING’den TL’de keskin hareketlerin carry trade’e etkisi yorumu

ING'den Frantisek Taborsky, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türk lirasının daha fazla kayıpla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Taborsky, liranın gelişmekte olan piyasalarda en yoğun pozisyonlanmış carry trade olduğunu ve keskin bir hareketin daha fazla çıkışa yol açabileceğini öne sürdü. Ancak, “yerel bankaların bir miktar döviz desteği sağladığını görmeliyiz” dedi.

ING, TCMB'nin 6 Mart’taki faiz kararı hemen öncesinde dolar/TL’nin yıl ortasında 38,10, yıl sonunda ise 40,20'ye ulaşmasını beklediğini açıklamıştı.

HSBC: Riskler hala daha yüksek bir dolar/TL lehine

HSBC, 20 Mart’ta yayınladığı raporda gündemin yarattığı siyasi belirsizliğe ve döviz kurlarında yaşanan hareketlere işaret etti.

"Yatırımcılar için en önemli soru, son gelişmelerin politika yapıcıların Haziran 2023'ten bu yana başarıyla uyguladıkları ekonomik istikrar programı için ne anlama gelebileceği olacaktır" diyen HSBC, "Şimdilik bu programın siyasi kısıtlamalarla karşı karşıya olduğuna dair bir kanıt olmasa da yatırımcılar yeni gelişmeleri yakından takip edeceklerdir. Bir sonraki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Mayıs 2028'de yapılması planlanıyor, ancak Türkiye'nin erken seçime gitmesi veya yeni bir anayasanın kabulü için halk referandumuna gitmesi ihtimali de var" dedi.

Çeşitli enflasyon ve reel TL değerlenme senaryolarına dayalı dolar/TL tahmin çerçevelerinin geçtiğimiz yıl boyunca faydalı bir rehber olduğunu belirten HSBC, "Ancak, İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, para biriminin görünümünün daha da belirsiz hale geldiğini düşünüyoruz. Özellikle, TL'nin iki ana destekleyici faktörü olduğuna inandığımız risklerin ortaya çıktığını görüyoruz ve bu da şu anda tahmin ettiğimizden daha yüksek bir dolar/TL’ye işaret edebilir" değerlendirmesini yaptı.

Orta vadede, TCMB döviz kuru politikasını sürdürse bile, risklerin hala daha yüksek bir dolar/TL lehine olduğunu düşündüklerini vurgulayan HSBC, "Türkiye'nin, gelişen piyasa ülkeleri arasında en yüksek döviz kuru geçişkenliğine sahip olduğunu not etmek önemlidir ve TL’nin keskin bir şekilde değer kaybetmesi enflasyon risklerini artırabilir" dedi.

Bu nedenle, eğer enflasyon önümüzdeki aylarda yeniden hızlanır veya dezenflasyon yavaşlarsa, bu, TL’nin nominal bazda daha fazla değer kaybetmesi anlamına geleceğini ifade eden HSBC, "Genel olarak, dolar/TL’nin yıl sonunu 41-43 aralığında bitireceğine dair tahminimiz yukarı yönlü risklere sahiptir. Aynı şekilde, yıl sonu tahminimiz olan 40,0, şimdi TL zayıflığı göz önüne alındığında, daha önceki tahminlerden daha büyük bir reel TL değer kazanımını ima etmektedir" değerlendirmesini yaptı

HSBC’den faiz değerlendirmesi

HSBC, TCMB için temel senaryolarının ekim ayına kadar her toplantıda 250 baz puan düşürerek yüzde 30'a indirilmesi olduğunu belirtti. Banka ancak son atılan adımlar risklerin daha yavaş bir hızla gevşeme yönünde olduğuna işaret ettiğini vurguladı.

Bir sonraki değerlendirmesinde de HSBC, Türkiye için "ağırlığını artır" tavsiyesini devam ettirdi ve dalgalanmada fırsatlar gördüğünü açıkladı.

JPMorgan yıl sonu faiz ve enflasyon tahminlerini yükseltti

JPMorgan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında Türkiye için yıl sonu enflasyon ve faiz tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 27,2'den yüzde 29,5'e yükselten JPMorgan, Mart ayın enflasyon tahminini de yüzde 2,3'ten yüzde 3,2'ye çıkardı.

TCMB'de aylık 250 baz puan indirim beklentisini de revize eden JPMorgan, TCMB'nin Nisan'dan itibaren faizi her toplantıda 150 baz puan indireceğini öngördü ve yıl sonu faiz tahminini yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkardı.

JPMorgan değerlendirmesinde, Türk lirasında yabancıların carry trade pozisyonlarının 35 milyar dolar, Türk devlet tahvillerinde yabancı yatırımının 19,6 milyar dolar ve hisse senetlerinde yabancı oranının yüzde 37 ile 34,5 milyar dolar olduğunu anlatırken, toplam yabancı varlığını 77,3 milyar dolar olarak ortaya koydu. Bunun dışında 44,6 milyar dolarında Türkiye'nin yurt dışı devlet tahvillerinde olduğunu da belirtti.

JPMorgan, TCMB'nin yerleşikler arasında herhangi bir dolarizasyon sorunun çözmek için rezervlerini kullanmasının beklendiğini de vurguladı.

SocGen dolar/TL'de kısa pozisyonunu kapatıyor

Fransız Societe Generale, dolar/TL'de kısa pozisyonunu kapatma kararı aldı. ABD'li JPMorgan son gelişmelerin ardından dolar/TL'deki kısa pozisyonunu kapatmayı tercih etmezken, Fransız banka Societe Generale bu yönde karar aldı.

Bloomberg'in haberine göre SocGen Stratejisti Phoneix Kalen dolar/TL'de kısa pozisyonlarını kapattıklarını açıkladı.

Goldman Sachs 12 ay sonrası için kur tahminini 42’de tuttu

JPMorgan TCMB’den destek beklentisiyle dolar/TL forwardlarında kısa pozisyonunu korurken, Goldman Sachs da 12 ay sonrası için kur tahminini 42’de tuttu.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Goldman Sachs siyaset alanında yaşanan gelişmelerin ardından Türk lirası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) patikası hakkında analiz paylaştı.

Goldman Sachs raporunda “Bizim görüşümüz, TCMB’nin faiz indirim döngüsüne ara vermek yerine Türk lirasında muhtemelen daha düz bir değer kaybını tercih edeceği yönündeydi. Her ne kadar 17 Nisan’daki bir sonraki toplantıda 250 baz puanlık indirim tahminimiz üzerindeki riskin arttığını kabul etsek de görüşümüz bu yönde olmaya devam ediyor” dedi.

“12 ay sonrası için 42 TL olan döviz tahminimizi değiştirmek için bir neden görmüyoruz” diyen Goldman ekonomistleri, son gelişmelerin büyüme üzerinde sınırlı etkisi olacağını öngördü.

Goldman, TCMB'den faiz artışı bekliyor

Ekonomi yönetimi yabancı yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirirken, Goldman Sachs Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 350 baz puan artıracağını öngördü.

Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından kaleme alınan raporda, TCMB’nin 20 Mart’ta gecelik borç verme faizini 200 baz puan artırmasına ilişkin olarak “Borç verme faizini seçmesinin nedeninin hem dalgalanmanın hızlı bir şekilde azalmasını beklemesi hem de repo faiz oranını artırmadan önce diğer paydaşlarla daha fazla değerlendirme yapmak istemesi olduğunu düşünüyoruz” denildi.

SEB, dolar/TL’nin yıl sonunda 45,00 olmasını bekliyor

SEB Research, TCMB’nin 6 Mart faiz kararı sonrasında yayımladığı raporunda, dolar/TL için yıl sonu tahminini 45,00 olarak belirledi.

SEB'in "Finansal Tahminler" raporuna göre, ikinci çeyrek sonu için beklenti 39,00 ve üçüncü çeyrek sonu için 43,00 seviyesinde oluştu.

SEB, 2026 yılının ilk çeyrek dönemi için ise dolar/TL tahminini 49,80 olarak açıkladı.