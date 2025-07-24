Vatandaşın döviz mevduatı 1,93 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 192 milyar 114,32 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 18 Temmuz ile sona eren haftada 194 milyar 44,17 milyon dolara geldi.



Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 167,21 milyon dolar artarak 118 milyar 307,99 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 762,64 milyon dolar artarak 75 milyar 736,18 milyon dolara çıktı.



Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 990,94 milyon dolar artt. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 112,52 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 878,42 milyon dolar yükseliş gösterdi.