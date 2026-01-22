Vatandaşın döviz mevduatı 2,86 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 219 milyar 745,90 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 16 Ocak ile sona eren haftada 222 milyar 605,65 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 2 milyar 865,32 milyon dolar artarak 145 milyar 851,21 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 5,56 milyon dolar azalarak 76 milyar 754,45 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 548,23 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 716,31 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 168,08 milyon dolar düşüş gösterdi.