Vatandaşın döviz mevduatı 2,88 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 196 milyar 222,24 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 29 Ağustos ile sona eren haftada 193 milyar 345,57 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 240,37 milyon dolar artarak 119 milyar 362,60 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 4 milyar 117,05 milyon dolar azalarak 73 milyar 982,97 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 4 milyar 49,35 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 205,41 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 4 milyar 254,76 milyon dolar düşüş gösterdi.