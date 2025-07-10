Vatandaşın döviz mevduatı 2,9 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 194 milyar 133,30 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Temmuz ile sona eren haftada 191 milyar 189,07 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 435,12 milyon dolar artarak 118 milyar 400,27 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 3 milyar 379,35 milyon dolar azalarak 72 milyar 728,80 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 4 milyar 70,12 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 463,74 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 3 milyar 606,38 milyon dolar düşüş gösterdi.