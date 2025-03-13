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Vatandaşın döviz mevduatı 5,6 milyar dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 5 milyar 637,41 milyon dolar artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Vatandaşın döviz mevduatı 5,6 milyar dolar arttı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 171 milyar 477,2 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 7 Mart ile sona eren haftada 177 milyar 130,93 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 2 milyar 177,68 milyon dolar artarak 109 milyar 153,82 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 3 milyar 459,70 milyon dolar artışla 67 milyar 977,11 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 494,25 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 284,90 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 209,34 milyon dolar yükseliş gösterdi.

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