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Vatandaşın döviz mevduatı arttı: KKM’den çıkış etkisi mi?

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 23,20 milyon dolar arttı.

Haber Merkezi
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Vatandaşın döviz mevduatı arttı: KKM’den çıkış etkisi mi?
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KKM’den çıkışın hızlandığı son haftalarda, döviz mevduatlarındaki artış ilgi çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 23,20 milyon dolar artış göstererek, bir önceki hafta 165 milyar 163,0 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 26 Temmuz ile sona eren haftada 165 milyar 186,20 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 396,60 milyon dolar azalarak 101 milyar 366,80 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 419,70 milyon dolar artarak 63 milyar 819,30 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 771 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 235 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 536 milyon dolar artış gösterdi.

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