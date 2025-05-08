Vatandaşın döviz mevduatı azalmaya devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 194 milyar 846,15 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 Mayıs ile sona eren haftada 1 milyar 337,35 milyon dolar düşüş göstererek 193 milyar 508,80 milyon dolara geldi.

25 Nisan ile biten geçen haftada da yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 710,45 milyon dolar düşüş göstermişti.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 565,14 milyon dolar azalarak 118 milyar 763,53 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 772,21 milyon dolar azalarak 74 milyar 745,27 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 824,72 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 119,34 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 705,38 milyon dolar düşüş gösterdi.