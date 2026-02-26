Yatırım şirketi Carlyle'den 200 milyar dolar hedefi

Yatırım şirketi Carlyle, 2028’e kadar en az 200 milyar dolar fon toplamayı ve bu varlıkların yönetiminden elde ettiği gelirleri artırmayı planladığını açıkladı. Şirketin hedefi, 2023-2025 döneminde sağlanan 158 milyar dolarlık girişin üzerinde bir artışa işaret ediyor.

Carlyle yaklaşık 477 milyar dolarlık varlık yönetiyor. Üç yıl önce göreve gelen Üst Yöneticisi Harvey Schwartz, şirketi "sistematik şekilde yeniden şekillendirdiğini" belirtti.

Son dönemde yazılım hisselerindeki sert düşüş ve AI kaynaklı belirsizlikler, sektördeki kredi kalitesi ve teknolojiye maruziyet endişeleriyle birlikte varlık yöneticilerini de etkiledi. Ancak 2025’te 1,2 milyar dolar olan ücret bazlı gelirleri, 2028’de 1,9 milyar dolar olarak artırmayı hedefliyor.

Şirket, dağıtılan hisse başına kazancı da 2025’teki 4,02 dolardan 2028’de 6 doların üzerine çıkarmayı öngörüyor. CFO Justin Plouffe, "Bu hedeflere ulaşabileceğimizden veya aşabileceğimizden eminiz" dedi.