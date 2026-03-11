Yatırımcılar ABD enflasyon verilerini bekliyor

Dolar, İran’daki savaşın yarattığı belirsizlik sürerken ve yatırımcılar ABD enflasyon verilerini beklerken yatay seyrediyor. DXY dolar endeksi 98,825 seviyesinde sabit kaldı.

Günün erken saatlerinde dolar, Enerji Bakanı Chris Wright’ın ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’ndan bir tankere başarıyla eşlik edildiğini söylediği sosyal medya paylaşımı sonrası petrol fiyatlarının düşmesiyle gerilemişti. Ancak paylaşım kısa süre sonra silindi ve yetkililer, ABD ordusunun şu anda ticari gemilere eskort sağlamadığını açıkladı.

Piyasaların gözü bugün TSİ 15.30'da açıklanacak ABD şubat ayı enflasyon verilerinde olacak. Deutsche Bank analistleri, son petrol şokunun Fed’in faiz indirimi beklentilerini ötelediğini belirterek, bu verinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Ancak jeopolitik gelişmelerin baskın rolü nedeniyle yatırımcıların ekonomik verilere ilgisinin sınırlı kalabileceği ifade ediliyor.