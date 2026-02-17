Yatırımcılar dolarda pozisyonlarını azalttı

Bank of America’nın (BofA) Küresel Fon Yöneticileri Anketi’ne göre yatırımcılar, şubat ayında dolar tahsislerini azalttı. Anket sonuçları, yatırımcıların en fazla ağırlık azalttığı varlıkların dolar, tahviller ve ABD piyasaları olduğunu gösteriyor.

Katılımcıların net %52’si doların aşırı değerli olduğunu düşünüyor. Bu oran ocak ayında %54 seviyesindeydi. Doların zayıflayacağına yönelik pozisyonlar ise en çok yapılan üçüncü işlem olarak öne çıktı.

Sonuçlar, yatırımcıların ABD para birimine yönelik güvenini azalttığını ve küresel portföylerde farklı yönelimlerin güçlendiğini ortaya koyuyor.