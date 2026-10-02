Yatırımcılar yeniden nakde dönüyor! Bank of America'dan dikkat çeken dolar analizi

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Hartnett, yatırımcıların doların yükselişinin sona erdiğine dair sinyaller gelene kadar daha riskli varlıklardan uzak durabileceğini ifade etti.

Piyasalardaki tedirginlik sürebilir

Hartnett, yayımladığı yatırımcı notunda, tahvil getirileri 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerinden gerileyene kadar piyasalardaki tedirginliğin devam etmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.

Yatırımcıların riskli varlıklardaki pozisyonlarını azaltarak yeniden nakit biriktirmeye başlamasıyla Bloomberg Dolar Endeksi'nin eylül ayındaki dip seviyesinden bu yana yaklaşık yüzde 3 yükseldiğine dikkat çekildi.

Doları destekleyen gelişmeler

Doların yükselişine, İran kaynaklı gerilimin oluşturduğu enflasyonist baskılar, piyasalarda gelecekte daha fazla parasal sıkılaştırma beklentisi ve şirket kârlarındaki güçlü artışın etkisiyle yükselen tahvil getirilerinin eşlik ettiği belirtildi.

Hartnett, son dönemdeki fiyat hareketlerinin yatırımcıların kaldıraç ve risk seviyelerini azalttığına işaret ettiğini söyledi.

Hazine tahvili geri alımları gündeme gelebilir

Hartnett, özellikle yükselen tahvil getirilerinin ABD'deki yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyümeyi tehdit etmesi halinde, ABD yönetiminin daha agresif Hazine tahvili geri alımlarına yönelebileceğini ifade etti.

Bu ihtimalin özellikle kasım ayında yapılması planlanan ABD ara seçimleri öncesinde önem kazanabileceğini belirten Hartnett, tahvil piyasasındaki gelişmelerin yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili olabileceğine işaret etti.

Küçük ve orta ölçekli hisselerde risk uyarısı

Hartnett, küçük ve orta ölçekli şirket hisselerinin de bankacılık sektöründeki sert düşüşe katılması halinde piyasalardaki aşağı yönlü risklerin daha endişe verici bir boyuta ulaşabileceğini söyledi.

Bank of America'nın değerlendirmesine göre yatırımcıların riskli varlıklara yeniden yönelmesinde doların seyri ve tahvil getirilerindeki hareket önemli göstergeler arasında yer alıyor.