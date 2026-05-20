Yen için müdahale yetmeyebilir: Morgan Stanley ve BofA’dan kritik öngörüler

Morgan Stanley Japonya CEO'su Alberto Tamura, Bloomberg'e verdiği röportajda yenin dolar karşısında 140 seviyesine güçlenmesini umduğunu ve bunun gerçekleşmesi için Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) adım atmasının kritik önem taşıdığını söyledi.

Tamura, BOJ'un Haziran'da faiz artırmaması halinde hem tahvil hem de döviz piyasalarında ciddi bir etki yaratacağını belirtti. Gelişmelerin seyrene bağlı olarak yenin dolar karşısında 170'e kadar zayıflayabileceğini ya da 140'a güçlenebileceğini ifade eden Tamura, "Bazı yatırımcılar BOJ'un eğrinin gerisinde kaldığına inanıyor; bu nedenle harekete geçmek umarım birinci adım olur. Dünyada istikrar sağlanırsa bu da yenin güçlenmesine giden yolu açabilir" dedi.

Japonya'nın geçen ayın sonundan itibaren yen'i desteklemek amacıyla bir dizi müdahale gerçekleştirdiği tahmin edilse de para birimi baskı altında kalmaya devam ediyor. Çarşamba sabahı Tokyo piyasalarında yen, dolar karşısında 159,02 seviyesinde işlem görüyordu. Maliye Bakanı Satsuki Katayama ise salı günü Paris'teki G7 toplantısının ardından yene ilişkin "gerektiğinde kararlı adımlar atacağını" taahhüt etti. Katayama'nın açıklamalarının ardından yen, hükümetin 2024'ten bu yana ilk kez döviz piyasasına müdahale ettiği 30 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye ulaşmasının ardından değer kazandı.

BofA, USDJPY için yıl sonu tahminini düşürdü

Bank of America (BofA), yen görünümünü "negatif"ten "nötr"e yükseltirken, 2026 yıl sonu USD/JPY tahminini 157'den 152'ye düşürdü.

Banka, yende doğrudan yükseliş beklentisine geçebilmek için üç temel katalizör gerektiğini belirtti: Bunların, "USD/JPY kurunun 160 seviyesine ulaşması, Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili faizinin %3'e yaklaşması veya Brent petrol fiyatının varil başına 90 doların altına gerilemesi" şeklinde sıraladı.

BofA ayrıca Japon yetkililerin nisan sonu ile mayıs başı arasında yaklaşık 10 trilyon yenlik (yaklaşık 63 milyar dolar) döviz müdahalesinde bulunmuş olabileceğini değerlendirdi. Banka, bunun Japon otoritelerin yenin değer kaybını sınırlamak için piyasada aktif şekilde müdahalede bulunduğuna işaret ettiğini belirtti.

Tahvilde fırsat

Pimco, enflasyon ve kamu harcamalarına ilişkin kaygıların getirileri rekor seviyelere taşıdığı bu dönemde Japonya'nın 30 yıllık devlet tahvillerinde fırsat gördüğünü açıkladı.

Pimco'nun geleneksel olmayan stratejilerden sorumlu yatırım direktörü Marc Seidner, Japonya'nın getiri eğrisinin diğer gelişmiş piyasalara kıyasla "fazla dik" hale geldiğini ve uzun vadeli tahvillerde cazip bir değerleme yarattığını söyledi. Şirket 30 yıllık Japon tahvillerinde pozitif, 10 yıllık tahvillerde ise negatif pozisyon taşırken iki vade arasındaki faiz farkının daralmaya devam etmesini bekliyor.

Seidner, 30 yıllık tahvillerde hem mutlak bazda hem de diğer piyasalara kıyasla cazip bir risk primi bulunduğunu belirterek bunun ilgi çekici bir alım fırsatı sunduğunu ifade etti.