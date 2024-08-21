Yen out, dolar in: Carry trade geri döndü

Citigroup, carry trade stratejisinin geri döndüğünü ancak bu kez Japon yeni yerine ABD Dolarının tercih edildiğini belirtti. Bloomberg haberine göre şirket, hedge fonların gelişen piyasalara yönelik yatırımlarını finanse etmek için, dolar kullanmalarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri olduğunu açıkladı.

Citigroup Küresel Döviz Yatırım Çözümleri Başkanı Kristjan Kasikov, dolara olan ilginin düşüşe geçtiğini ve yatırımcıların faiz indirimleriyle risk iştahının arttığını söyledi.

Hedge fonlar, Japonya Merkez Bankası'nın temmuz ayında faiz artırımı yapmasıyla dolara yöneldi. Kasikov, hedge fonların 5 Ağustos'tan bu yana real ve lira gibi gelişen ülkelerin para birimlerini aldığını belirtti.

Bu durum, hedge fonlar için yeni bir dönemin habercisi olarak görülürken, carry trade stratejisine de ilgi giderek artıyor. Ancak, piyasadaki belirsizlikler, stratejiyi uygulayan yatırımcılar için potansiyel riskler oluşturabiliyor.

Dolar, mart ayından bu yana en düşük seviyede işlem görürken, küresel piyasalarda “kara pazartesi” gibi oynaklıklar yaratan carry trade işlemlerinin çözülmesinde trend tersine dönmüştü.

Nomura International Plc’ye göre son dönemde bazı yatırımcılar yeniden yen borçlanmaya başladı. Geçen hafta değerlendirmesini paylaşan Nomura G-10 Spot İşlemler Direktörü Antony Foster, ABD perakende satış verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle “carry işlemlerine kayda değer bir geri dönüş oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Carry trade nedir?

Carry trade, yatırımcıların düşük faizli bir para biriminden borç alıp, bu fonları daha yüksek faiz getiren varlıklara yatırmalarına dayanıyor.