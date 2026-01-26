Yen'deki güçlenmenin sürdürülebilirliğine şüpheyle yaklaşılıyor

MUFG Bank'ın Lee Hardman'ı, Japonya'nın gevşek maliye politikalarına ve yüksek borç pozisyonuna ilişkin endişelerin, olası ABD-Japonya ortak döviz müdahalesi spekülasyonları üzerine Yen’in toparlanmasını sınırlayabileceğini belirtti.

Yen, New York Fed'in cuma günü faiz kontrolleri için potansiyel işlem karşı taraflarıyla iletişime geçtiği haberlerinin ardından güçlendi.

Hardman, bunun Yen’i almak ve doları satmak için doğrudan müdahale spekülasyonlarını körüklediğini ve spekülatörleri yen karşıtı bahislerini azaltmaya teşvik ettiğini ifade etti. Ancak, "8 Şubat’taki alt meclis seçimleri öncesinde Japonya'daki mali endişeler ele alınmadığından, yen gücünün sürdürülebilirliği konusunda şüpheler devam edecek" diye ekledi.

Dolar/yen, %1,3 düşüşle iki buçuk aylık dip seviyesi olan 153,30 yen seviyesine geriledi.