  1. Ekonomim
  2. Dolar
  3. Yuan, dolar karşısında 14 ayın en düşüğünde
Takip Et

Yuan, dolar karşısında 14 ayın en düşüğünde

Çin Yuanı, ABD doları karşısında yaklaşık 14 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yuan, dolar karşısında 14 ayın en düşüğünde
Takip Et

Çin Yuanı, ABD tahvil getirilerinin yükselmesiyle bu sabah ABD doları karşısında neredeyse 14 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Yuan, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki getiri farklarının açılması ve ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditleri nedeniyle üst üste üçüncü yılını da kayıpla kapatma yolunda ilerliyor.

USD/CNY yüzde 0,10 artışla 7,3088 seviyesini gördü. 7,30 seviyesi en son Kasım 2023'te görülmüştü.

Offshore muadili USD/CNH 7,3080'den işlem görüyor.

Federal Rezerv'in gelecek yıl daha yavaş bir faiz indirimine gideceği beklentisi Hazine getirilerini destekledi ve ekonomiye yardım için yeni teşvik beklentisiyle son birkaç ayda hızla düşerek rekor düşük seviyelere gerileyen Çinli benzerleri üzerindeki primini artırdı.

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Pan Gongsheng, hafta sonu resmi People's Daily gazetesine verdiği demeçte, zorunlu karşılık oranını daha da düşürmek için hala “bir miktar alan” olduğunu ve para politikası ayarlamalarının yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.

Euro Bölgesi banka hisseleri 14 yılın en iyi yılbaşına hazırlanıyorEuro Bölgesi banka hisseleri 14 yılın en iyi yılbaşına hazırlanıyorBorsa Haberleri

 

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladıVİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladıBorsa Haberleri

 

Dolar
Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Bankalar Birliği'nden sahte dolar açıklaması
Bankalar Birliği'nden sahte dolar açıklaması
Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Aralık 2024 Dolar - Euro fiyatları)
Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte son durum
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatlarında son durum