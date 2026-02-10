Yuan, dolar karşısında 2,5 yılın zirvesine çıktı

Çin yuanı, Pekin yönetiminin bankalardan ABD Hazine tahvili alımlarını sınırlamalarını istediğine yönelik haberlerin ardından, ABD doları karşısında Mayıs 2023’ten bu yana en güçlü seviyesine yükseldi.

Dolar/yuan paritesi bu sabah 6,9050 seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,10 düşüşle 6,9080 seviyesinden işlem görüyor.

Yuan, ABD doları karşısında yıl başından bu yana yüzde 1 değer kazandı. Eylülden bu yana bakıldığında değer artışı yüzde 3'e yaklaştı. ABD doları karşısında en iyi performans gösteren Asya para birimleri arasında yuan üçüncü sırada geldi.

Çin yuanın değer kazanmasında, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin maliye ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler doları baskılarken, Japon yeni ve emtia bağlantılı para birimlerindeki sıçramanın dolarda düşüşü hızlandırması rol oynadı.