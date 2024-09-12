Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 171 milyar 168 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 6 Eylül ile sona eren haftada 172 milyar 72 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 201,60 milyon dolar azalarak 105 milyar 374,90 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 151,60 milyon dolar artışla 66 milyar 696,90 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 148 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 59 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 208 milyon dolar düşüş gösterdi.