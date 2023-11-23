Dolarda faiz kararı sonrası dikkat çeken hareket

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin üzerinde gelen faiz artırımı sonrası geriledi. Karar öncesi 28,80 TL seviyesinde hareket eden dolar, sürpriz kararın ardından 28,55 TL'ye kadar geri çekildi. Kur, Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 28,8662 TL seviyesinde hareket etti.

Merkez Bankası, sürpriz bir adımla politika faizini 500 baz puan artırarak, yüzde 40 seviyesine çekti. Banka karar metninde, "Parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır" mesajı verdi.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,8377 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,8282 TL seviyesinden başlamıştı.

Euro/TL primli

Euro fiyatları, gün içinde 31,6220 TL'ye kadar çıkarken, Merkez Bankası'nın kararıyla beraber 31,53 TL'den 31,22 TL'ye kadar geri çekildi. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,30 artışla 31,5215 TL'de bulunuyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,30 oranında düşüşle 103,61 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0911 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,82 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 40,65 seviyesinde bulunuyor.