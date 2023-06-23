Dolarda hızlı yükseliş sürüyor: 25 TL'yi aştı

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün beklentilerin altında kalan faiz artırımı sonrası yurt içi piyasalarda volatilite yüksek bir seyir izlendi. Ayrıca, karar sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi

Türkiye’ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır" vurgusu önemliydi.

Piyasalar, dün yaşanan hareketli seans sonrası haftanın son işlem gününe de hızlı başladı. Döviz kurları ve gram altın tarafında yeni rekorlar geldi.

Dolar tarihinde ilk kez 25 TL'yi aştı

Dolar, dün başlayan hızlı yükselişini sürdürürken, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 25,46 TL'ye kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı. Kur, saat 09.24 itibarıyla yüzde 0,32 artışla 24,9627 TL'de işlem görüyor.

Euro da sığ piyasada gördüğü işlemlerde zirvesini 27,88 TL'ye kadar çıkardı. Euro/TL, şu dakikalarda yüzde 0,90 oranında yükselişle 27,45 TL'de hareket ediyor.

Gram altından yeni zirve

Altının gram fiyatı, dolar/TL'deki hızlı yükselişin etkisiyle yeni zirvesini 1567,50 liraya kadar taşıdı. Ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altının fiyatı şu sıralarda, yüzde 0,70 kazançla 1541 liradan alıcı buluyor.