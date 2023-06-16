Dolarda primli seyir; Euro tarihinde ilk kez 26 TL'yi aştı

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 23,67 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 23,64 TL'den başladı. Dolar kuru, haftanın son işlem gününe yatay seviyede başlamasının ardından, gün içinde en yüksek 23,6840 TL seviyesini gördü. Kur saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,11 yükselişle 23,6729 TL seviyesinde hareket etti.

Euro ilk kez 26 TL'yi gördü

Euro fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda tarihinde ilk kez 26 TL seviyesinin üzerine çıkarken, tarihi zirvesini 26,04 TL'ye taşıdı. Euro/TL şu dakikalarda ise, yüzde 0,18 yükselişle 25,9210 TL seviyesinde bulunuyor.

İngiliz sterlini de 30 TL'nin üzerinde işlem görürken; aynı dakikalarda 30,3041 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin/TL tarihi zirvesini, dün gördüğü 30,4207 TL'ye çıkarmıştı.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 yükselişle 102,16 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi de şu sıralarda 1,0948 seviyelerinde hareket ediyor.