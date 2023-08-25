Dolarda tepki alımları

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizinde 750 baz puan artırıma giderek, faizi yüzde 17,50 seviyesinden yüzde 25'e çekti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yeni üç üyesiyle gerçekleşen ilk toplantısında, beklentilerin çok üzerinde faiz artışı yapıldı. Karar sonrası, dün piyasada volatilite artarken, TL'de iyimser bir hava görüldü. Özellikle bankalar tarafında coşkulu bir seans geçti; borsada hacim rekoru kırıldı. Dolar ve Euro'nun TL karşısında dünkü değer kaybı gün sonunda yüzde 5 seviyelerinin üzerinde kaldı. Piyasada oynaklığın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Yurt içi piyasa haftanın son işlem gününde de hareketli seyirde devam ediyor. Borsa İstanbul 100 endeksi alıcılı hareket ederken, bankacılık endeksi negatif ayrışıyor. Dolar ve Euro tepki alımlarıyla karşılaşırken, yükseliş yüzde 3'e yakın seyrediyor. Dolardaki yükselişin etkisiyle gram altın da yukarı yönlü hareket ediyor.

Bankacılık endeksinde negatif ayrışma

Dün faiz kararı sonrası sert yukarı giden ancak akşam saatine doğru negatif tarafa geçen Borsa İstanbul 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,71 artışla 7545 puandan başladı. 7463 - 7585 bant aralığında hareket eden endeks, saat 11.13 itibarıyla yüzde 0,58 yükselişle 7535 puanda işlem gördü.

Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde yüzde 8'in üzerinde prim sağlarken, güne yüzde 1,35 kazançla 7502 puandan başladı. Endeks, sonrasında borsadan negatif ayrışırken, gün içinde kaybını yüzde 3'ün üzerine kadar taşıdı. Şu dakikalarda ise, yüzde 2,02 düşüşle 7257 puanda hareket ediyor.

Dolar, 26,50 TL'yi aştı

Dolar kuru, dün Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 27,21 TL'den 25,25 TL'ye kadar gerileyerek 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra, bugün primli bir seyir sürüyor. Kur, gün içinde 26,54 TL'ye yükselirken, saat 11.18 itibarıyla yüzde 2,86 oranında artışla 26,51 TL'de işlem gördü.

Euro ise 28,64 TL'ye kadar tırmanırken, şu dakikalarda yüzde 2,73 primle 28,61 TL'de hareket ediyor.

Türkiye'nin CDS'inde düşüş sürüyor

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takasında (CDS) Merkez Bankası'nın sürpriz faiz adımı sonrası düşüş sürüyor. Türkiye'nin risk primi, saat 11.47 itibarıyla yüzde 1,23 düşüşle 394 baz puanda bulunuyor. CDS, dün 30 baz puanlık düşüşle 400'ün altına inmiş, son işlemlerde ise 393 baz puanda hareket etmişti.

Gram altında primli seyir

Dünkü işlemlerde 1554 TL'ye kadar gerileyen altının gram fiyatı, bugün de dolara paralel hareket etmeyi sürdürüyor. Gram altın, saat 11.20 itibarıyla yüzde 3,00 yükselişle 1632 TL'de alıcı buldu. Altının ons fiyatı ise, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu'ndaki kritik konuşması öncesi negatif.