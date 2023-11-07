Dolarda tüm zamanların en yükseği

Dolar fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda tüm zamanların en yüksek seviyesini 28,6400 TL'ye çekerken, piyasalar açıkken gördüğü zirveyi ise, 28,4691 TL'ye çıkardı. Dolar, saat 09.17 itibarıyla yüzde 0,09 yükselişle 28,4650 TL seviyesinde hareket etti.

Kur, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,44 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,46 TL'den başladı.

Euro 30 TL'nin üzerinde kalmaya devam ediyor

Euro fiyatları da sığ piyasada 30,6850 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,02 düşüşle 30,5002 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,1044 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,16 yükselişle 105,38 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0706 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,60 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 39,65 seviyesinde bulunuyor.